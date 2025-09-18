Consultas e cirurgias em risco por falha informática no SNS

A FNAM já deu indicação aos médicos para avançarem com escusas de responsabilidade, enquanto aguardam diretrizes sobre o que fazer.







No dia 1 de setembro, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital de Loures a ativar o plano de contingência. Ou seja, foram adiadas cirurgias programadas, consultas e os doentes não críticos tiveram que ser reencaminhados para as urgências de outros hospitais.



Os sistemas informáticos foram totalmente repostos uma semana depois da falha.





(em atualização)Os médicos não têm acesso ao processo clínico dos doentes, estando impossibilitados de executar exames ou fazer prescrições.Jáuma, em Loures, afetou as consultas e cirurgias, obrigando o serviço a ativar o plano de contingência durante vários dias.