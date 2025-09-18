Consultas e cirurgias em risco por falha informática no SNS
O sistema informático começou a falhar na tarde de quarta-feira. O Sindicato Independente dos Médicos garante à Antena 1 que o sistema está a voltar ao normal, mas pode ter impacto nas consultas que foram sendo atrasadas.
(em atualização)
Os médicos não têm acesso ao processo clínico dos doentes, estando impossibilitados de executar exames ou fazer prescrições.A FNAM já deu indicação aos médicos para avançarem com escusas de responsabilidade, enquanto aguardam diretrizes sobre o que fazer.
Já este mês uma falha no sistema informático do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, afetou as consultas e cirurgias, obrigando o serviço a ativar o plano de contingência durante vários dias.
No dia 1 de setembro, uma falha num equipamento informático obrigou o Hospital de Loures a ativar o plano de contingência. Ou seja, foram adiadas cirurgias programadas, consultas e os doentes não críticos tiveram que ser reencaminhados para as urgências de outros hospitais.
Os sistemas informáticos foram totalmente repostos uma semana depois da falha.
