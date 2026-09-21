Economia
Consumo de combustíveis. Ministra do Ambiente pede poupança aos portugueses
A ministra do Ambiente assinalou uma subida assinalável no consumo de combustíveis, apontando, nesse sentido, a necessidade do país de poupar neste quadrante. Já quanto aos apoios exigidos por vários setores económicos e pelos portugueses em geral, Maria da Graça Carvalho defende que devem ser canalizados para quem precisa.
(em atualização)
Maria da Graça Carvalho alertou em Soure, distrito de Coimbra, para uma subida no consumo de combustíveis que assinalou como surpreendente, de acordo com o registo da agência Lusa.
"O consumo, tanto do gasóleo, como da gasolina, como do 'jet (fuel)', comparado com os meses homólogos do ano passado, tem subido e tem subido valores elevados de 4 a 6%", disse Maria da Graça Carvalho, salientando que o indicador não é mau, mas que a surpreende.
A ministra do Ambiente assinalou, nesse sentido, que é preciso poupar. Quanto aos apoios exigido por vários setores econnómicos e pelos portugueses em geral, Maria da Graça Carvalho defende que devem ser canalizados para quem precisa.