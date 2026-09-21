Consumo de combustíveis. Ministra do Ambiente pede poupança aos portugueses

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Maria da Graça Carvalho alertou em Soure, distrito de Coimbra, para uma subida no consumo de combustíveis que assinalou como surpreendente, de acordo com o registo da agência Lusa.





"O consumo, tanto do gasóleo, como da gasolina, como do 'jet (fuel)', comparado com os meses homólogos do ano passado, tem subido e tem subido valores elevados de 4 a 6%", disse Maria da Graça Carvalho, salientando que o indicador não é mau, mas que a surpreende.







A ministra do Ambiente assinalou, nesse sentido, que é preciso poupar. Quanto aos apoios exigido por vários setores econnómicos e pelos portugueses em geral, Maria da Graça Carvalho defende que devem ser canalizados para quem precisa.











