Contas dos partidos entre 2010 e 2014 em risco de prescrever

12 Nov, 2018, 20:06 / atualizado em 12 Nov, 2018, 20:35

Exclusivo

As contas anuais dos partidos e das campanhas entre 2010 e 2014 estão em risco de prescrever.



As alterações à Lei de Financiamento dos Partidos, aprovadas no Parlamento, deram mais competências à entidade, mas isso não se traduziu num reforço de recursos humanos.



O orçamento deste ano foi de 550 mil euros.



É preciso mais um milhão de euros para instalações, equipamentos e recursos humanos.



O presidente da Entidade das Contas diz que o Orçamento do Estado para 2019 não deu resposta ao estrangulamento financeiro e alerta que no próximo ano há três eleições: Europeias, Regionais da Madeira e Legislativas.