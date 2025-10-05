Contra as "modas" da política, CDS-PP guarda "um lugar muito especial para as pessoas"

Foto: Oriana Barcelos

E é por isso que Nuno Melo aconselha o novo candidato à Câmara Municipal de Vale de Cambra a valorizar o setor social. "Isto para nós é muito importante: nós sabemos que não nascemos todos com as mesmas oportunidades", sublinhou, num dos maiores comícios desta volta da campanha às autárquicas.



A solidariedade social é a receita de Nuno Melo contra "as modas" da política. "Quando está de moda só se falar do mercado e quando parece que a política só se resume à redução de impostos, nós no CDS guardamos um lugar muito especial para as pessoas. É obrigação nossa, é obrigação de quem está à frente do poder político, assegurar que sim, os impostos devem ser reduzidos; que sim, temos de captar investimento; que sim, temos de gerar riqueza, mas com uma preocupação de redestribuir parte dessa riqueza por quem precisa", afirmou.



A declaração em jeito de conselho vai para André Martins da Silva, o nome que o CDS-PP quer ver à frente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, agora que José Pinheiro atingiu o limite de mandatos. A autarquia está nas mãos dos centristas há mais de uma década - e eles esforçam-se, agora, por não deixar escapar essa jóia da coroa, no distrito de Aveiro. O primeiro passo é mostrar união e foi o que os os apoiantes do CDS-PP, esta tarde, na Praça Álvaro Pinho da Costa Leite, transformada num mar de bandeiras e bonés azuis.