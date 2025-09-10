Contra "os homens do costume". Catarina Martins apresenta candidatura à Presidência

De acordo com o Expresso, Catarina Martins terá esta quarta-feira enviado uma mensagem aos militantes do Bloco de Esquerda, à qual o semanário terá tido acesso.



Ainda segundo o jornal, a eurodeputada terá decidido avançar para as eleições do próximo ano face à lista de candidatos a Belém que se apresentou até agora.





Os “homens do costume [que] há décadas governam o país e dos que tentam rentabilizar a angústia, para fazerem o mesmo ou pior”, escreveu a bloquista.





Catarina Martins anunciou a sua candidatura do próximo ano, propondo-se a “juntar forças” e “cuidar da democracia”.



“A minha candidatura coloca no centro o cuidado. Quero cuidar da democracia, cuidar dos bens comuns, cuidar da paz. Cuidar da igualdade e da liberdade. Juntar forças para devolver a confiança da democracia”, lê-se na declaração enviada à Lusa.









c/ Lusa



