Política
Presidenciais 2026
"Contra os privilégios dos partidos", Pestana escolhe Ventura como alvo
O candidato presidencial André Pestana assume-se contra "os privilégios dos partidos" e questiona o valor das subvenções do Estado aos partidos.
Fotos: Camila Vidal
O antigo líder do STOP, ainda sindicalista e professor, fez as contas e diz que "o Chega, o PS e o PSD recebem anualmente dos nossos impostos mais de cinco milhões de euros" cada um e "a maior parte da população não sabe".
Para resolver o problema, e se fosse eleito Presidente, promete, iria dar voz ao descontentamento e ajudar na "pressão" para acabar com as subvenções milionárias.
Para o arranque oficial da campanha, André Pestana levou para o fundo das escadas do Parlamento, em Lisboa, um boneco com a cara de André Ventura, que segurava um saco que simbolizava 5 milhões de euros.
O alvo está escolhido: "o Chega, que se diz contra os subsídio-dependentes, manifestamente é um dos mais dependentes", explica André Pestana, para justificar porque é André Ventura o principal foco da campanha, acrescentando que é "o único candidato presidencial que é líder partidário", e por isso a mensagem ganha ainda mais força.