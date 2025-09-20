Contra pacote laboral. CGTP em "grande momento de luta"

Foto: Estela Silva - Lusa

Ouvido na tarde deste sábado pela RTP, durante o desfile contra a revisão da legislação laboral na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, afirmou que "os trabalhadores estão fartos de estarem sempre sujeitos a um conjunto de circunstâncias que lhes penalizam a vida".

"A questão central, neste momento, é informar os trabalhadores, discutir com os trabalhadores e trazê-los à rua para lutar", vincou Tiago Oliveira, a meio da marcha sob o mote "Mais Salários e direitos - Outro rumo é possível!".



A Intersindical, que durante a manhã promoveu uma primeira ação de protesto no Porto, está num "grande momento de luta no sentido de derrotar a intenção do Governo", nas palavras do secretário-geral da CGTP. Trata-se, segundo Tiago Oliveira, de "um profundo ataque aos direitos dos trabalhadores". , vincou Tiago Oliveira, a meio da marcha sob o mote "Mais Salários e direitos - Outro rumo é possível!".A Intersindical, que durante a manhã promoveu uma primeira ação de protesto no Porto, está num "grande momento de luta no sentido de derrotar a intenção do Governo", nas palavras do secretário-geral da CGTP. Questionado sobre o aparente recuo do Governo em parte das medidas, em sede de Concertação Social, o dirigente sindical sublinhou que o que o poder executivo fez "foi apresentar um conjunto de mais de 100 medidas".



"Há uma coisa que os trabalhadores nunca nos perdoariam. Os trabalhadores nunca perdoariam à CGTP que se invertesse uma ou outra medida num pacote de mais de 100 e que as restantes 98 medidas fossem penalizadoras para os trabalhadores", frisou. "Há uma coisa que os trabalhadores nunca nos perdoariam.para os trabalhadores", frisou.