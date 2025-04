Contratação de aposentados falhou, reconhece ministro

O ministro da Educação admite que a contratação de professores aposentados é uma medida falhada e assinala um reforço do pessoal docente no Ensino Público, que, no entanto, é insuficiente para assegurar o próximo ano letivo.

Segundo Fernando Alexandre, entrevistado pelo jornal Público e pela Rádio Renascença, este ano as escolas contaram com a entrada de seis mil professores, embora outros 1.500 tenham seguido o caminho inverso. Um reforço que o ministro reconhece não ser suficiente para garantir o funcionamento adequado do próximo ano letivo.



Por outro lado, o número concreto de alunos sem aulas devido à falta de professor já deveria ter sido conhecido em março., mas o resultado da auditoria pedida pelo ministro da Educação só deverá ser conhecido no final deste mês de maio, acrescenta o responsável governativo.