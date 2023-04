Conversa informal de Presidente da AR onde critica Chega e IL deixa Rui Rocha irritado

Em comunicado, o presidente da Assembleia da República nega ter acusado a Iniciativa Liberal de falta de integridade, como aparecia inicialmente legendado num vídeo divulgado pelo jornal Observador.Na conversa captada pela televisão da assembleia entre Santos Silva, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, surge a dúvida sobre as palavras do presidente da Assembleia da República.O presidente da Assembleia da República lamenta a divulgação de "uma conversa informal e privada" com o primeiro-ministro e o chefe de Estado no parlamento e nega ter atribuído à Iniciativa Liberal falta de integridade política.

O lider da Iniciativa Liberal, num twiter, da sua conta conta pessoal refere que "Face às gravíssimas afirmações que Augisto Santos Silva proferiu, a Iniciativa Liberal aguarda que o Presidente da Assembleia da República se retracte publicamente nas próximas horas do seu inqualificável comportamento."