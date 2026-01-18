Coordenador do BE vai propor à Mesa Nacional apoio a Seguro na segunda volta
O coordenador do BE anunciou hoje que vai propor à Mesa Nacional do partido que apele ao voto em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para 08 de fevereiro.
"Estas eleições presidenciais não terminam hoje. O BE não se engana e não hesita sobre a sua responsabilidade deste momento. E, como coordenador do BE, proporei à Mesa Nacional, que se reúne amanhã (segunda-feira), que apele ao voto em António José Seguro para vencer André Ventura, para vencer a extrema-direita", anunciou José Manuel Pureza.
O coordenador do BE, que acompanhou a noite eleitoral no `quartel-general` da candidatura de Catarina Martins, no Fórum Lisboa, assegurou que o partido será "totalmente claro na assunção de responsabilidades para a segunda volta".
"Este apelo que farei à Mesa Nacional é apenas uma das dimensões daquilo que estou absolutamente certo: será uma mobilização total, por parte do BE, para derrotar a extrema-direita na segunda volta desta eleição", acrescentou Pureza.