Coração da democracia "posto em causa" com atuação do SIS, clama IL

O presidente da Iniciativa Liberal diz que o coração da democracia foi posto em causa pela forma como o SIS - Serviço de Informações de Segurança - atuou na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. Rui Rocha entende que as audições de quarta-feira, na comissão de inquérito à TAP, não deixam margem para dúvidas.