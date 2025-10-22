Correia de Campos. "Ministra da Saúde está refém, capturada pelo primeiro-ministro"

podcast da Antena 1 Política com Assinatura, o antigo ministro da Saúde afirma que Ana Paula Martins “entrou pressionada por muitas forças estranhas, ou nem sempre coincidentes com o interesse público” e que tem de obedecer a Luís Montenegro, mesmo quando não concorda com o chefe do Governo. Em entrevista aoda Antena 1, o antigo ministro da Saúde afirma que Ana Paula Martins “” e que tem de obedecer a Luís Montenegro, mesmo quando não concorda com o chefe do Governo.

De Ana Paula Martins diz mesmo que “”, referindo-se à privatização de algumas Unidades de Saúde Familiar (USF), as Modelo C, e à Medicina Familiar Convencionada. “”, conclui.

USF privadas? “É um disparate de todo o tamanho”



“É um disparate de todo o tamanho a criação de Unidades de Saúde Familiar (USF) Modelo C”, defende Correia de Campos, que prevê a retirada de médicos das outras USF para colocar nas privadas. “Pior do que isso, será a criação da Medicina Familiar Convencionada. Isso então será o desgaste completo do Serviço Nacional de Saúde”, avisa.



Toda a gente sabe que a Medicina Convencionada é a coisa mais cara do mundo”, assegura. mostra-se muito crítico da estrutura orgânica atual da Saúde, criada pelo Governo de António Costa. ”, assegura.Nesta entrevista, Correia de Camposda estrutura orgânica atual da Saúde, criada pelo Governo de António Costa.

descentralização, que implique a criação de estruturas intermédias. Defende por isso, à imagem do que o atual Governo fez na Educação, uma, que implique a criação de estruturas intermédias.

O antigo tutelar da Saúde fala mesmo de “”.Diz que essa orgânica foi “” e acrescenta que “”.

“O setor privado decidiu vingar-se"



Concordou com a gerigonça, a coligação entre PS, PCP e BE, admite, mas, hoje em dia, Correia de Campos caracteriza-a como o maior erro da esquerda nos últimos anos.



Fomos tão fundamentalistas na aceitação desta legislação, que o setor privado resolveu vingar-se, e estão a fazer tudo para destruir o SNS. Morderam a carne viva”, lamenta Correia de Campos. ”, lamenta Correia de Campos.

Acusa o PCP de ter saído na primeira oportunidade, o BE de desferir duas facadas aos socialistas e o PS de ter criado uma Lei de Bases da Saúde que desvalorizava a importância do setor privado. “”.

“Almirante é o único com unhas para presidir o país e o único capaz de travar Ventura”



Não é o candidato do Partido Socialista (PS), mas é o candidato do socialista Correia de Campos. O antigo ministro da Saúde justifica o apoio ao almirante Gouveia e Melo à Presidência da República: “é o único capaz de presidir ao país nos anos conturbados que aí vêm”.



de todos os candidatos presidenciais, a única pessoa que eu vi apresentar uma estratégia de política de defesa e de política externa coerente foi o Almirante Gouveia e Melo”. Defende por isso a necessidade de eleger Gouveia e Melo para Belém porque “”.

Na opinião de Correia de Campos, os outros candidatos “” para o que vaticina, cinco a dez anos muito complicados e instáveis devido ao crescimento da extrema-direita em Portugal e a outros fenómenos que representam uma ameaça externa ao país, como a guerra da Ucrânia, a fragilidade da Europa ou a ascensão de alguns países asiáticos.”.

Ventura: “uma rising star no partido da extrema-direita"



António Correia de Campos acredita que muitos socialistas vão votar no almirante, com receio “dos riscos” que implica o aumento da extrema-direita em Portugal. “São esses riscos que vão levar, certamente, muitos socialistas a votarem no almirante”, afirma.



Não é uma pessoa disposta a negociar com um extremista”, considera em entrevista ao Política com Assinatura. ”, considera em entrevista ao

O antigo ministro da Saúde chama a André Ventura “". No entanto, acredita que caso seja eleito, o almirante será capaz de “” o líder do Chega.

“António José Seguro não tem punch! Estimável, simpático, cordato, esforçado” mas...



António Correia de Campos até reconhece algumas qualidades a António José Seguro, mas há nele características que levam o antigo Ministro da Saúde a recusar apoiar Seguro na candidatura para Presidente da República.



”.E Correia de Campos acusa ainda Seguro de “”.

Entrevista conduzida pela editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho.