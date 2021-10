Costa anuncia aumento do salário mínimo para os 850 euros em 2025

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O primeiro-ministro prometeu um aumento do salário mínimo para os 850 euros em 2025. António Costa vai levar a proposta à mesa das negociações com Bloco de Esquerda e PCP antes da votação do Orçamento do Estado.