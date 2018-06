Costa anuncia concurso para abertura de vagas na rede consular

Lusa15 Jun, 2018, 19:08 / atualizado em 15 Jun, 2018, 19:08 | Política

António Costa falava num almoço em Newark, New Jersey, com a comunidade portuguesa no lançamento do programa "Taste Portugal", com a constituição de uma rede de restaurantes portugueses nos Estados Unidos.

"Após anos de crise financeira, estamos agora a fazer um grande esforço para recuperar a rede consular. Dentro em breve vai ser aberto um grande concurso para o preenchimento de vagas", declarou, recebendo palmas de centenas de portugueses presentes no almoço.

No seu discurso, após ter condecorado em nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, personalidades que se têm destacado na comunidade portuguesa, o primeiro-ministro fez uma espécie de balanço da visita de uma semana aos Estados Unidos.

António Costa afirmou que, por todos os locais onde passou, na costa oeste ou leste, "os portugueses gozam de uma enorme estima entre os americanos".

Após um almoço de bacalhau confecionado por Vítor Sobral - a quem apelidou de Cristiano Ronaldo da gastronomia -, António Costa considerou, ainda, que aquela refeição representava também "uma homenagem ao agroalimentar português".

Antes do almoço com a comunidade portuguesa para a promoção da gastronomia nacional - numa iniciativa da AHRESP (Associação da Hotelaria da Restauração e Similares de Portugal) -, o primeiro-ministro inaugurou um mural de um dos nomes portugueses mais conceituados na arte urbana, Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils.

O mural, que tem uma grande dimensão e que está agora patente na parede do Centro Recreativo de Newark, na zona industrial de Ironbound, representa, segundo António Costa, uma homenagem ao trabalho e ao esforço da comunidade portuguesa nesta zona da costa leste dos Estados Unidos.

"Vhils tem uma obra na residência do primeiro-ministro. Agora passa a ter outra neste espaço público de Newark. Esta é a uma forma de afirmarmos aqui a comunidade portuguesa", acrescentou.