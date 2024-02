João Alexandre, Antena1

O secretário-geral do PS esteve, esta manhã, em Vendas Novas, no distrito de Évora, onde os socialistas procuram renovar os dois mandatos à Assembleia da República. Aos jornalistas, o secretário-geral do PS disse que é preciso "relativizar" as sondagens e confirmou que já não falta muito para António Costa entrar na campanha.

Reportagem de João Alexandre.