Costa descreve Azeredo como "ativo importante" do Governo

RTP08 Out, 2018, 14:23 / atualizado em 08 Out, 2018, 14:42 | Política

"A visita está marcada há bastante tempo, mas a confiança também está manifestada há bastante tempo", afirmou o chefe do Executivo, que falava no cair do pano sobre uma deslocação à Básea Aérea n.º 5, em Monte Real. Costa acrescentou que a confiança no ministro da Defesa "está inalterada".

Ao lado de Azeredo Lopes, que se escusou a responder a quaisquer perguntas, António Costa rejeitou que o ministro da Defesa constitua nesta altura "um problema", face às investigações sobre o furto e a recuperação de material militar dos antigos Paióis Nacionais de Tancos.

"Pelo contrário, é, como todos os membros do Governo, um ativo importante. O Governo funciona em equipa e todos somos um ativo para que o Governo continue a desempenar as suas funções", sublinhou o primeiro-ministro.

Questionado sobre a eventual fragilização do ministro, como sustentou o antigo líder do PSD Marques Mendes, durante o seu segmento de comentário político na SIC, António Costa devolveu: "Quando o doutor Marques Mendes for primeiro-ministro, decidirá quem são os membros do Governo. Enquanto for eu primeiro-ministro, sou eu que decido".

"Não creio que o doutor Marques Mendes esteja na iminência de ser primeiro-ministro nem eu de ser comentador", acentuou.