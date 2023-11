Costa diz que lítio e hidrogénio devem ser usados para crescer a economia

António Costa e Duarte Cordeiro estiveram esta terça-feira na viagem inaugural do navio Cegonha Branca no Rio Tejo.

Esta embarcação é o primeiro transporte marítimo elétrico da Transtejo/Soflusa apto a fazer a ligação entre as duas margens.



A presidente do Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa foi questionada sobre a possibilidade de as embarcações elétricas demorarem mais tempo a completar a travessia do que as embarcação atuais.Alexandra Carvalho diz que, por agora, é preciso esperar pela fase de testes.Quanto aos postos de carregamento dos novos navios, a presidente do Conselho de Administração admite que há atrasos.