Costa diz que mudança do Infarmed estava decidida

Numa entrevista exclusiva à Antena 1, António Costa tranquiliza os trabalhadores sublinhando que a lei protege-os no que diz respeito à mobilidade e que o Governo e administração estão preparados para o diálogo.



De acordo com o primeiro-ministro, a transferência do Infarmed estava integrada na candidatura da cidade do Porto a sede da Agência Europeia do Medicamento.



Nas reações às explicações do primeiro-ministro, os representantes dos trabalhadores do Infarmed remetem para esta sexta-feira uma possível reação.



O Partido Comunista Português também não quis reagir às declarações de António Costa e o deputado do PSD Miguel Santos, responsável pela área da saúde, disse à rádio pública que não quer comentar.



Os sociais-democratas têm esta sexta-feira uma reunião com a comissão de trabalhadores do Infarmed e apenas depois dessa reunião vão tomar posição sobre o assunto.



Nesta entrevista de António Costa às jornalistas Maria Flor Pedroso e Susana Barros, o primeiro-ministro voltou à carga com o diabo, a figura utilizada por Pedro Passos Coelho para se referir à situação económica do país antes do verão.



António Costa é claro: o diabo não veio nem está para vir.





O primeiro-ministro numa entrevista exclusiva à Antena 1 que poder ser ouvida na íntegra no sábado depois das notícias do meio-dia.