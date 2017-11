Costa diz que mudança do Infarmed estava decidida

Antena 124 Nov, 2017, 08:42 / atualizado em 24 Nov, 2017, 09:44 | Política

Em entrevista exclusiva à rádio pública, António Costa tranquiliza os trabalhadores da Agência Nacional do Medicamento, sublinhando que a lei protege-os no que diz respeito à mobilidade e que Governo e administração estão preparados para o diálogo.



"Eu encararia com tranquilidade quer porque a lei me protege relativamente aos meus direitos quanto à mobilidade quer porque tenho seguramente uma administração e um Governo que saberá dialogar para encontrar as melhores condições para que o Porto possa ter o Infarmed e eu possa ter boas condições no Infarmed ou noutro serviço para poder continuar a desempenhar a minha atividade", sublinha.



De acordo com o primeiro-ministro, a transferência do Infarmed estava integrada na candidatura da cidade do Porto a sede da Agência Europeia do Medicamento.



Seria mesmo um "dos critérios para trazer para Portugal e, em concreto, para o Porto" a instituição."Seria uma sequência natural da vitória da EMA, seria a aproximação do Infarmed. Um dos critérios importantes era a sua proximidade entre a agência europeia e as agências nacionais", argumenta."Porventura a comunicação poderia ter sido de outra forma, mas a questão de fundo é: o Porto deve ou não ser o local onde deve ser instalado o Infarmed? Deve ser, eu acho que essa é opção de fundo", acentua. Segundo o governante, trata-se de pôr em prática uma "visão integrada do país".