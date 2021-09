Costa encerra campanha apelando ao uso do PRR para "fazer o que nunca foi feito"

"É uma oportunidade que será seguramente irrepetível, porque ninguém deseja voltar a ter uma pandemia como esta por que passámos, e por isso é agora ou nunca", referiu António Costa em Viseu, num comício de apoio ao candidato socialista à presidência da Câmara Municipal, João Azevedo.

Naquela que foi a sua última ação de campanha, o líder do PS frisou que é preciso aproveitar o PRR com "vontade de efetivamente mudar estruturalmente" o país.

"É uma oportunidade para um país que está a investir na modernização da Linha da Beira Alta, na modernização da Linha da Beira Baixa, das novas ligações transfronteiriças que têm aqui ao lado [em Espanha] um mercado de mais de 50 milhões. É para esse mercado que nós temos que olhar e não só para nós, que só somos 10 milhões", salientou.

O secretário-geral socialista referiu que, no conjunto da Península Ibérica, vivem 60 milhões de habitantes e que "é Viseu, não é Lisboa", que está mais perto de Espanha, estando em "melhores condições para se centrar numa nova centralidade de projeção peninsular que leve o país para a frente".

Numa cidade onde o PS nunca ganhou as eleições autárquicas -- mas onde António Costa fez questão de encerrar a campanha por sentir que, no próximo domingo, "vai haver história" -- o também primeiro-ministro apelou a que se aproveite a "viragem de página para construir um novo futuro".

"E um novo futuro não se constrói com o passado, o futuro constrói-se a partir do presente, com os homens e as mulheres que são capazes de olhar para a próxima década e saber que essa próxima década já se está a construir hoje", salientou.