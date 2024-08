O antigo líder do PS António Costa afirmou hoje que, com a presidência do Conselho Europeu, estará menos presente na atividade do PS, mas garantiu que esta "maior ausência não significa menor pertença" ao seu partido.

O antigo primeiro-ministro e ex-secretário-geral do PS voltou hoje a participar numa iniciativa do partido com um discurso no jantar da Academia Socialista, que decorre até domingo em Tomar, Santarém.