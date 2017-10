Partilhar o artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação Imprimir o artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação Enviar por email o artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação Aumentar a fonte do artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação Diminuir a fonte do artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação Ouvir o artigo Costa quer 170 mil fogos apoiados e redução das despesas familiares com habitação