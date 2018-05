Costa reafirma vitalidade da atual solução de governo

António Costa realçou ainda a estabilidade do acordo com a esquerda, garantindo que a solução "é para continuar".



Em discurso no congresso, Assis mostrou-se contra a atual solução governativa, mas deixa elogios a António Costa como chefe do Governo. Na próxima legislatura, Francisco Assis considera que o partido deve governar sozinho.O Congresso do PS continua este domingo. A sessão de encerramento inclui um discurso de António Costa pela hora de almoço.A partir das 09h00, os cerca de 1.800 delegados presentes no 22º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, por voto secreto, escolhem entre as listas para a Comissão Nacional (o órgão máximo partidário entre congressos) apresentadas pelo dirigente socialistas Daniel Adrião e pelo líder, António Costa.A Comissão Nacional do PS é composta por 251 membros efetivos e Daniel Adrião alcançou em 2016 uma votação na ordem dos 8%, duplicando o resultado que registara na votação das diretas para secretário-geral.Na manhã de hoje, os delegados socialistas elegem ainda, igualmente por voto secreto, as comissões nacionais de Fiscalização Económica e Financeira e a de Jurisdição.Ainda em relação à manhã do último dia, os delegados assistem à apresentação de 24 moções setoriais, uma delas da autoria do dirigente Pedro Nuno Santos, e votam dois projetos alternativos de revisão dos estatutos.O projeto de revisão dos estatutos da direção do PS abre a próxima eleição direta do líder, em princípio em 2020, ao voto de simpatizantes.Já o projeto de Daniel Adrião prevê a realização de eleições primárias, abertas a todos os cidadãos, para a totalidade dos cargos de representação externa, como o de primeiro-ministro, candidatos a deputados, eurodeputados ou a presidências de câmaras.Mais do que sobre a discussão sobre o posicionamento ideológico do partido travada ao longo dos trabalhos de sábado, durante o segundo dia do Congresso, António Costa tem aproveitado sempre os seus discursos de encerramento para se pronunciar sobre as principais que se colocam ao país.Assim, o atual primeiro-ministro deverá indicar alguns dos caminhos que o seu Governo se prepara para seguir até ao final da legislatura em outubro de 2019.