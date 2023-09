O primeiro-ministro foi questionado pelos jornalistas se já tinha lido o novo livro do antigo Presidente da República Cavaco Silva intitulado "O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar" e se dele tirou ensinamentos. Costa diz preferir os ensinamentos do jogo de râguebi da seleção nacional de, mesmo perante os desafios mais difíceis, é preciso ter foco no objetivo, haver união e entrar com toda a atitude para tentar ganhar.