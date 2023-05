Costa vai a Belém. Presidente da República fala ao país às 20h00

O chefe de Estado. Na terça-feira, quando António Costa avançou que não aceitou o pedido de demissão do ministro das Instraestruturas, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua discordância quanto à decisão.





Na última noite, o presidente fez um passeio por Belém e disse aos jornalistas que falaria sobre o tema "a seu tempo". Na terça-feira, uma nota de Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que o presidente "não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro".



O chefe de Estado deixou claro que "discorda da posição" de António Costa "quanto à leitura política dos factos e quanto à perceção deles resultante por parte dos portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem".





Agora, Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar quais os próximos passos. A atuação do presidente está condicionada pelos poderes conferidos pela Constituição.



Uma das opções é dissolver o Parlamento, algo que, no caso da atual maioria absoluta, seria inédito em democracia.



O presidente pode também demitir o Governo, o que poderia levar a um impasse institucional. Ou pode deixar tudo como está.