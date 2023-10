Costa vê PSD insistir no IUC por faltarem argumentos contra a proposta do OE2024

O preço da venda da TAP não é o que mais interessa ao governo. Na privatização da transportadora, sublinha o primeiro-ministro, o mais importante é que quem compre a companhia garanta a manutenção do "hub "de Lisboa, caso contrário o processo não avança, pelo menos para já.Declarações de António Costa no parlamento onde voltou a defender, esta tarde, que o Orçamento do Estado é bom para os portugueses e acusou a oposição, em particular o PSD, de ter insistido na questão do agravamento do IUC, por não ter mais argumentos para contestar a proposta de Orçamento apresentada pelo Executivo.





Reportagem de João Alexandre.