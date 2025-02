Cotrim acusa PSD de "apatia total" e de não "conseguir fazer melhor que o PS"

Num discurso na IX Convenção Nacional da IL, em Loures, Cotrim Figueiredo considerou que, perante "o conjunto vastíssimo de problemas de que Portugal sofre, o PSD, tarda, ou não quer, ou não sabe resolver".

"O PSD deixou de ser reformista, tenta remediar tudo isto com pensos rápidos, com remendos, e o resultado não é - tem de se dizer - melhor que o do PS", afirmou o também eurodeputado, criticando o balanço do Governo em áreas como a saúde, educação, justiça ou a "dieta do Estado", por considerar que "não há reformas nenhumas à vista".

Cotrim Figueiredo afirmou ainda que, quando o executivo tenta "fazer alguma coisa do lado estrutural", referindo-se à lei dos solos, acaba por meter-se "numa trapalhada absolutamente inacreditável".

"Conduziu à primeira demissão de um secretário de Estado que talvez não seja a única, nem a última, e aqui também possa ficar parecido com o PS", antecipou.

Cotrim Figueiredo defendeu que a IL é o "único partido lúcido e honesto na identificação dos problemas, da sua gravidade e complexidade" e que consegue apresentar propostas concretas para esses problemas.

"Porque os demais partidos entraram numa fase absolutamente única de fazerem exatamente o contrário daquilo que apregoam. Eu não sei se hei de chamar mentira ou hipocrisia, parece que é mais bonito chamar-lhe hipocrisia, vou alinhar excecionalmente, mas o que sei é que estão a enganar os portugueses", criticou.

O líder da IL entre 2019 e 2023 voltou a criticar o PSD, considerando que está numa "apatia total".

"Depois de nove meses de governação, não sabe muito bem para onde é que se há de virar e que prioridades há de escolher. Apresentou um Orçamento que é igual aos do PS, nós votámos contra e muito bem. Não meteu no Orçamento nada daquilo que tinha prometido na campanha eleitoral. Chamo a isto hipocrisia", disse.

Já quanto ao PS, Cotrim Figueiredo considerou que tanto o partido como o seu secretário-geral, Pedro Nuno Santos, estão "aos papéis" e "perdidos nas suas contradições, como se viu muito recentemente no tema da imigração".

"O que é que se pode dizer a um partido que critica o preço dos combustíveis mas vota contra a descida do ISP? Pode-se dizer hipocrisia", afirmou, antes de fazer a mesma acusação para o Chega, considerando que haveria uma "mala grande de exemplos" para a ilustrar.

"Mas fiquem só com esta: o que é que se diz a um partido que é contra os tachos, mas não votou contra a desagregação de freguesias que cria uma data de cargos públicos? Hipocrisia, e depois ainda teve a ata de pedir ao Presidente da República para vetar", defendeu.

Cotrim Figueiredo abordou ainda a polémica relativa aos funcionários do BE para salientar que lhe dá "especial vontade constatar a sua hipocrisia porque os desmonta do cavalo da sua insuportável superioridade moral e exibe a vacuidade da cultura `woke` que o Bloco transformou numa caricatura com tiques autoritários".

"Portanto, o meu desejo é que a IL saia desta convenção mais forte, mais capaz de mostrar lucidez na identificação dos desafios, competência no desenho das soluções, otimismo porque confiamos na capacidade das pessoas livres", pediu, num discurso que levantou o Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde está a decorrer a convenção.