O cabeça de lista da Iniciativa Liberal considera que Marta Temido é uma fonte de banalidades, que não consegue dizer duas frases seguidas com nexo sobre a Europa. João Cotrim de Figueiredo esteve em Quarteira, no Algarve, onde acusou também Sebastião Bugalho de se ter deixado dominar pela máquina do PSD e de fazer propostas tímidas e de "meias-tintas".