Cotrim Figueiredo assume "força redobrada" para mostrar que merece o voto dos eleitores após polémicas

"Vou mostrar que esta candidatura é aquela que mais e melhor defende um Portugal moderno e virado para a frente", disse o também eurodeputado no final de uma visita ao Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército em Lamego, no distrito de Viseu, fechada aos jornalistas.

Depois de na segunda-feira ter sido criticado por ter dito que numa eventual segunda volta não excluía o apoio a nenhum candidato, incluindo Ventura, declarações das quais se veio a retratar ao final do dia, altura em que também se tornou pública uma denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL, Cotrim Figueiredo confessou ter acordado com "força redobrada" depois de ter transformado a revolta em força.

"Querem-nos abater, o que é bom sinal, quer dizer que estamos a fazer sombra a alguém", vincou.

O antigo líder da IL apontou que a sua candidatura merece passar à segunda volta e o pior que poderia acontecer era ser afastada por quem acha que ganha alguma coisa com este tipo de "manobras de política suja".

Questionado sobre se estas polémicas o poderiam prejudicar nesta sua ambição, Cotrim Figueiredo disse esperar que os eleitores analisem estas suas declarações e se lembrem do que fez ao longo dos últimos sete anos na vida política.

"Acho que tenho de deixar os portugueses primeiro analisarem aquilo que eu estou a dizer agora e, depois, lembrarem-se daquilo que eu fiz ao longo dos sete anos da minha vida política, que é curta, mas é consistente", reforçou.

Explicando que não quer André Ventura, líder do Chega, como Presidente da República e negando veemente as acusações de assédio, Cotrim Figueiredo considerou que, até domingo, tem a obrigação de corresponder à confiança de centenas de milhares de pessoas que, nestas difíceis últimas horas, lhe têm manifestado apoio.

"Nestes quatro dias que faltam, vou continuar a dizer aos portugueses que o voto mais consciente e mais útil para o futuro de um Portugal moderno é na minha candidatura", salientou.

E acrescentou: "É nisso que eu vou estar apostado e acho que tenho condições".

Confrontado com as declarações de Marques Mendes, adversário na corrida a Belém, de que os eleitores ficaram desiludidos com as suas declarações sobre não excluir o apoio a nenhum candidato, Cotrim Figueiredo referiu que o que os outros adversários dizem sobre si, desse ponto de vista, "lhe interessa muito pouco".