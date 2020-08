Covid-19. Rio pede "coerência" na lotação da Festa do Avante

Rui Rio pede ao governo "coerência" em relação à lotação da Festa do Avante. A ministra da Saúde garante que o evento terá um acesso inferior à capacidade total do recinto. Numa mensagem no Twitter, o líder do PSD compara a lotação da festa comunista com os estádio de futebol. O PCP responde que a comparação é ridícula.