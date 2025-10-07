Covilhã, suspense até ao último voto
Na Covilhã, as autárquicas deste ano prometem dar que falar e criar suspense até à contagem do último voto.
Uma liderada por Hélio Fazendeiro, que recebe o apoio das estruturas partidárias, e a outra liderada por Carlos Martins, um histórico socialista que tem 50 anos de militância e chegou mesmo a ser Secretário de Estado de José Sócrates.
Há seis candidaturas na corrida. Para além do PS e do Movimento Independente "Pelas Pessoas", concorrem também o PSD, o CDS em coligação com a Iniciativa Liberal, a CDU e o CHEGA .
A campanha está ao rubro e o Jornalista Paulo Braz tentou perceber as propostas que movem cada uma das candidaturas.