CP sem comboios para ajudar Fertagus, diz ministro das Infrastruturas

Nuno Patrício - RTP

A explicação foi dada esta quarta-feira, no Parlamento, pelo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.



O ministro acrescentou que a Fertagus sofreu um aumento da procura na ordem dos 34 por cento no troço entre Setúbal e Coina, na margem sul.



O governante garantiu ainda que não está em cima da mesa o cenário da Fertagus voltar aos horários antigos, com comboios mais espaçados e com mais carruagens.