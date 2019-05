Crédito mal parado. Berardo diz que culpa foi da Caixa ao emprestar-lhe dinheiro

RTP10 Mai, 2019, 16:21 / atualizado em 10 Mai, 2019, 17:16 | Política

O empresário madeirense está a ser ouvido na Comissão de Inquérito à Caixa.







No Parlamento, disse que tentou ajudar os bancos na altura da crise e deixou claro que a Caixa estava obrigada a executar as ações do BCP dadas como garantia quando elas começassem a desvalorizar, mas o banco publico decidiu não executar a penhora.