Crise na habitação. Conselho de Ministros prepara-se para aprovar medidas

A dedução passa de um máximo de 700 para 900 euros anuais em 2026 e irá subir para mil euros em 2027.



Para os senhorios, vai baixar a taxa de IRS de 25 para 10% para casas com rendas moderadas.



Acaba o pagamento de mais-valias sobre a venda de casas se o dinheiro for reinvestido em imóveis para arrendamento a valor moderado.



Estas são algumas das medidas que deverão ser aprovadas quinta-feira pelo Governo e que o primeiro-ministro anunciou no Parlamento.



Luís Montenegro falou também sobre a proposta de Orçamento do Estado.