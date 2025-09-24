Crise na habitação. Conselho de Ministros prepara-se para aprovar medidas
O primeiro-ministro anunciou medidas para melhorar o acesso à habitação. Entre elas, a dedução dos encargos com rendas no IRS.
Para os senhorios, vai baixar a taxa de IRS de 25 para 10% para casas com rendas moderadas.
Acaba o pagamento de mais-valias sobre a venda de casas se o dinheiro for reinvestido em imóveis para arrendamento a valor moderado.
Estas são algumas das medidas que deverão ser aprovadas quinta-feira pelo Governo e que o primeiro-ministro anunciou no Parlamento.
Luís Montenegro falou também sobre a proposta de Orçamento do Estado.