Crise na Habitação: Montenegro garante que Governo está "disponível para diálogo"

Montenegro disse ainda que sabe "ver" e "ouvir", além de saber "distinguir os manifestantes, que não são todos iguais".



O primeiro-ministro esclareceu que apesar da disponibilidade do executivo para o diálogo, "a linha principal de atuação é o programa do Governo".

Por isso, os outros partidos têm de negociar com o Governo a saber "que não é o programa deles que vai vingar".





Já quanto aos planos da PSP para a manifestação nacional convocada pela CGTP para 21 de novembro, Luís Montenegro não quis responder. O primeiro-ministro diz esperar que nem seja necesária uma operação policial.



No dia em que o presidente da República recebeu os partidos, o primeiro-ministro foi visitar uma escola no Sátão, distrito de Viseu.Luís Montenegro disse, questionado pelos jornalistas, que"Há muitas pessoas que têm manifestado a sua posição, há várias organizações, há até partidos políticos e, argumentou o primeiro-ministro.Apesar disso,E admitiu que "há protestos", alegando "um problema estrutural acumulado ao longo dos anos".garantiu, acrescentando que as pessoas têm direito a manifestar-se e a "dar a sua opinião".Sobre as negociações com os partidos, para a Habitação e para o Orçamento do Estado, o primeiro-ministro assegurou que o Governo está disponível para "o diálogo político".Mas para "haver abertura e disponibilidade, todos têm de ceder". E, segundo Luís Montenegro,".