Luís Montenegro defende Miguel Albuquerque e diz que o presidente do Governo Regional da Madeira tinha legitimidade para se manter no cargo.

O apoio do PSD nacional chega numa altura em que Albuquerque recusa o cenário de eleições internas no partido, e diz que uma "luta fratricida" só favorece a oposição.



Alberto João Jardim ataca o presidente do Governo Regional, dizendo que está "agarrado ao poder".