Crise política dos Açores sobre a mesa. Marcelo reúne Conselho de Estado

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu convocar a reunião do Conselho de Estado depois de ter ouvido os partidos políticos da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na passada quinta-feira.Nos termos da alínea j) do artigo 133.º da Constituição, compete ao presidente da República "dissolver as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, ouvidos o Conselho de Estado e os partidos nelas representados".O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou, na altura, que o executivo tencionava apresentar uma nova proposta de orçamento.

Bolieiro disse, assim, que apoiará uma eventual decisão do presidente da República de dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições regionais o "mais depressa possível".





Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, também defende a realização de eleições antecipadas, considerando ser necessário “um outro rumo para a região”.



A maioria dos partidos defende a realização de eleições antes das legislativas nacionais, que se vão realizar a 10 de março. A data de 4 de fevereiro foi a mais apontada pelos partidos ouvidos pelo Presidente da República para as eleições regionais antecipadas.