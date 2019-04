Partilhar o artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas" Imprimir o artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas" Enviar por email o artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas" Aumentar a fonte do artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas" Diminuir a fonte do artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas" Ouvir o artigo Cristas diz que nomeações familiares só se resolvem com "forte censura nas urnas"