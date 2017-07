Cristas vai segunda-feira a Belém falar sobre "quebra grave da confiança nas instituições do Estado"

Lusa 02 Jul, 2017, 22:24 | Política

De acordo com fonte da direção democrata-cristã, a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para as 14:00 e o CDS-PP pretende discutir com o Presidente da República a atuação do Estado no caso da tragédia de Pedrógão Grande e no furto de armas em Tancos.

O incêndio que deflagrou há 15 dias em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos e só foi dado como extinto uma semana depois.

Das vítimas do incêndio que começou em Pedrógão Grande, pelo menos 47 morreram na Estrada Nacional 236.1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, concelhos também atingidos pelas chamas.

Já no caso do furto de armas, o Exército anunciou na quinta-feira que foi detetada na quarta-feira ao final do dia a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois `paiolins`, tendo desaparecido granadas de mão ofensivas e munições de calibre nove milímetros.

Na sexta-feira, o Exército acrescentou que entre o material de guerra roubado na quarta-feira dos Paióis Nacionais de Tancos estão "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo e explosivos, mas não divulgou quantidades.