Críticas de Passos Coelho à nomeação do novo MAI. Luís Neves diz estar "blindado"

O novo ministro disse esta tarde aos jornalistas que respeita todas as opiniões, garantindo que não se sente fragilizado.



"Se sentisse que havia um mínimo de conflito de interesse relativamente a esta questão, eu próprio não teria aceite" a nomeação para o cargo, assinalou.









"Tenho um enorme respeito pelo Dr. Passos Coelho. (...) Estou absolutamente tranquilo. Nem todos têm de pensar da mesma forma", argumentou Luís Neves. Luís Neves diz que ouviu com "tranquilidade" as crticas de Passos Coelho sobre um eventual conflito de interesses, mas sublinha que está seguro no cargo que acaba de assumir. Reforçou que o diretor da Polícia Judiciária "não investiga, aporta meios" e não tem conhecimento das investigações."Estou completamente blindado", vincou."Tenho um enorme respeito pelo Dr. Passos Coelho. (...) Estou absolutamente tranquilo. Nem todos têm de pensar da mesma forma", argumentou Luís Neves.

As declarações do ministro da Administração Interna foram feitras à margem da abertura do ano académico do Instituto de Instituto Superior de Ciências policiais e Segurança Interna, em Lisboa.