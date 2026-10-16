Custo de vida. PCP quer confrontar Governo "egoísta" que "passa ao lado" dos problemas

Custo de vida. PCP quer confrontar Governo "egoísta" que "passa ao lado" dos problemas

Por considerar que são precisas "medidas concretas" e que o Governo tem ficado "muito aquém do necessário", o PCP agendou para esta sexta-feira, no Parlamento, uma interpelação ao executivo sobre o "agravamento das condições de vida e negação de direitos fundamentais".

Teresa Borges - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
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Paula Santos, líder parlamentar comunista, diz que o partido quer confrontar o Governo com as opções que tem seguido e "exigir respostas".

"Aquilo que verificamos é que os preços aumentam de uma forma muito significativa. Os salários e as pensões não dão para pagar as contas, não dão para aquilo que é básico e essencial para a vida de todos. E o Governo parece que passa ao lado disto tudo", sublinha Paula Santos, defendendo que a proposta do Orçamento do Estado apresentada na semana passada também "passa ao lado" dos problemas e ignora a "gravidade" da situação que o país está a atravessar.

Os protestos no Porto contra a crise na habitação não serão o foco da interpelação ao Governo, mas o tema não deverá passar ao lado do debate, numa altura em que a esquerda vai insistindo nos pedidos de esclarecimento sobre a intervenção policial nas manifestações.

"Nós já questionamos o Governo. São necessários esclarecimentos, porque a atuação foi, de facto, desproporcionada", sublinha a deputada comunista, que acusa o primeiro-ministro de ter feito declarações "inaceitáveis" ao considerar que é egoísta importar climas de contestação que não têm respaldo na sociedade portuguesa.

"Se podemos acusar alguém de egoísmo é de facto o Governo. Não está a garantir os direitos que estão consagrados na Constituição", sublinha, exemplificando com os "inúmeros problemas" registados no setor da saúde e a "negação do direito à habitação". "Se alguém tem sido egoísta e se recusa a garantir condições de vida para o povo português, tem sido o Governo", reforça a líder parlamentar do PCP.

Para a interpelação ao Governo, agendada para esta sexta-feira, o PCP pediu a presença dos ministros da Economia, Finanças e Infraestruturas e Habitação.
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