Dados da Pordata. Apenas seis governos cumpriram a totalidade do mandato em democracia

"Desde 1976, apenas seis dos 24 governos concluíram o mandato", lê-se num estudo divulgado hoje pela Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz um retrato "da evolução das eleições legislativas em Portugal".

O último executivo que cumpriu a totalidade do seu mandato foi liderado por António Costa, entre 2015 e 2019, durante a `geringonça`, que sucedeu a outro Governo, de Pedro Passos Coelho, que também cumpriu os quatro anos de mandato previstos, entre 2011 e 2015.

Além destes dois executivos, só houve mais um Governo que cumpriu a totalidade do mandato no século XXI: o primeiro de José Sócrates, entre 2005 e 2009, de maioria absoluta.

No século XX, verificou-se o maior período de estabilidade governativa, durante 12 anos, com três executivos sucessivos a cumprirem a totalidade do seu mandato: os primeiros dois foram liderados por Cavaco Silva, entre 1987 e 1995, com maioria absoluta, e o terceiro por António Guterres, de 1995 a 1999.

No estudo hoje divulgado pela Pordata, refere-se que, nos quase cinquenta anos desde que há eleições legislativas em Portugal, só houve seis governos eleitos com maioria absoluta: quatro liderados pelo PSD e dois pelo PS.

A primeira maioria absoluta obtida em democracia foi do antigo líder do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro, quando concorreu às legislativas em 1979 sob a coligação Aliança Democrática (AD), em 1979, feito que repetiria um ano a seguir, nas eleições de 1980.

Sete anos depois, Cavaco Silva voltaria a conseguir ser eleito com maioria absoluta em duas legislativas consecutivas (1987 e 1991).

Foi preciso esperar 14 anos até voltar a verificar-se uma maioria absoluta em Portugal, obtida por José Sócrates, do PS, em 2005. A mais recente registou-se nas legislativas de 2022, que António Costa venceu com 41,37% dos votos.

De acordo com a Pordata, desde as primeiras eleições legislativas, em 1976, o PS formou Governo por nove vezes, sete das quais ocorreram nas últimas três décadas.

"Assim, nos últimos 30 anos, apenas pouco mais de oito anos corresponderam a um Governo liderado pelo PSD. O PS esteve à frente do Governo durante mais de 21 anos", refere-se.