Daniel Adrião, candidato a secretário-geral do PS, diz que "cheira a mofo" no Partido Socialista e que é preciso dar lugar a novas ideias.

Na apresentação da candidatura, defendeu uma reforma do sistema partidário. Candidato à liderança do PS pela quarta vez, Adrião insistiu que a realização de debates internos no partido fazem parte do ADN socialista.