David Neeleman denuncia "ingerências e pressões" políticas na gestão da TAP

Foto: Lusa

O antigo acionista privado da TAP David Neeleman denuncia "ingerências e pressões" políticas na gestão privada da companhia aérea. O ex-acionista remete mais esclarecimentos sobre estas acusações nas respostas por escrito que vai enviar à comissão parlamentar de inquérito. Neeleman revela que o dinheiro do negócio dos aviões com a Airbus, agora sob suspeita, começou a entrar na TAP já com Governo PS.