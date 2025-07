Debate aceso sobre imigração. Oposição acusa Governo de copiar propostas do Chega

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Depois da intervenção inicial do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o debate da proposta de lei do Governo sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional começou de forma muito tensa, com constantes interrupções dos oradores com apartes e pedidos das bancadas do PSD, Chega e CDS-PP de distribuição de documentos, que ilustrariam a coerência das respetivas posições.



O presidente da Mesa em exercício, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, foi fazendo constantes apelos ao silêncio, até que acabou por elevar a voz: "Acabou, isto está ingerível: se isto continuar assim vou ter de interromper a sessão".



"Eu sei que é sexta-feira, quase fim de semana, mas interrompo e começa as cinco ou seis da tarde", ameaçou, tendo os trabalhos decorrido com maior normalidade a partir desse momento.