Debate da lei da eutanásia volta à Assembleia da República

Quatro projectos a pedirem a despenalização da morte medicamente assistida - do PS, BE, IL e PAN - deverão obter luz verde do parlamento e uma proposta de referendo, apresentada pelo Chega, deverá ser chumbada. O presidente, que já por duas vezes chumbou a lei, não levanta a ponta do véu sobre o que irá fazer desta vez.