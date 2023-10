O debate é reaberto às 10h00 pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e vai contar com intervenções da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e do ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Desconhece-se ainda a quem caberá a intervenção de fecho do Governo.O primeiro dia da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano acabou com tempos por gastar pela maior parte das bancadas. Tempo que se somará a uma já longa grelha prevista para esta terça-feira.

Só o Governo e o PCP excederam os tempos previstos para o primeiro dia - num total de 254 minutos. PS, PSD, Chega, IL e BE acumularem alguns minutos para o segundo dia da discussão.



Assim, transitam para o segundo dia perto de 20 minutos, a acumular com uma nova grelha de 254 minutos para o debate e encerramento. Ao todo, são mais de seis horas de discussão.Na segunda-feira, PSD, Chega e Iniciativa Liberal criticaram o agravamento da carga fiscal no próximo ano. PCP e Bloco de Esquerda quiseram deixar vincado que a proposta de Orçamento do Estado não resolve os problemas dos portugueses.Sabe-se entretanto que O deputado único do Livre vai abster-se na votação na generalidade, alertando para a necessidade de um "trabalho árduo" na especialidade, do qual resultará a posição final.O primeiro-ministro, que procurou refutar as críticas à política fiscal, admitiu que a privatização da TAP pode afinal não avançar. António Costa disse que a empresa só será vendida se o comprador garantir que o Aeroporto de Lisboa mantém a importância estratégica.

c/ Lusa