Debate entre André Ventura e António José Seguro foi programa mais visto do dia

Este foi o primeiro de 28 debates que estão agendados durante um mês pelas televisões generalistas RTP, SIC e TVI e que antecedem as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026.

"A TVI transmitiu o frente a frente entre António José Seguro, apoiado pelo Partido Socialista [PS], e André Ventura, apoiado pelo Chega", sendo que o debate "foi o programa mais visto, acompanhado por mais de um milhão de portugueses, o que se traduziu num `share` total de 21,2%", refere a UM, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

Este resultado "colocou a TVI na liderança de audiências no dia de ontem [segunda-feira], uma tendência que se tem vindo a registar nos últimos dois meses, com uma audiência média de 363 mil telespetadores e um `share` de 18,2%".

Comparativamente com o primeiro debate das presidenciais de 2021, o interesse dos portugueses na segunda-feira, dia 17 de novembro, "foi maior", segundo a Universal McCann.

Em 02 de janeiro de 2021, o confronto entre Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD, e Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), transmitida na RTP1, "verificou uma audiência média de 824 mil de portugueses, uma diferença aproximada de 218 mil telespetadores".

Contudo, se se comparar "com o primeiro debate de André Ventura nas presidências de 2021, que ocorreu no dia 06 de janeiro de 2021", que o opôs ao atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "verificamos que este teve mais telespetadores que o debate que ocorreu" na segunda-feira.

Na altura, o debate, transmitido pela SIC, registou uma audiência média com mais de 1,7 milhões de telespetadores e um `share` de 32,4%.

"Seguindo a mesma tendência, o debate entre André Ventura e Ana Gomes, que era membro do Partido Socialista apesar de não ser apoiada pelo mesmo durante as presidenciais de 2021, também registou um maior nível de audiência quando compararmos com o debate de ontem" (segunda-feira), adianta a UM.

O debate "foi transmitido pela TVI e obteve uma audiência de 1,2 milhões e um `share` de 24,7%, uma diferença aproximada de 170 mil telespetadores", acrescenta.