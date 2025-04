Nuno Fox - SIC

No confronto entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, o rearmamento da Europa foi um elemento de discórdia. Se o líder do Livre defende a capacidade de defesa do bloco europeu perante a ameaça de Vladimir Putin, o secretário-geral da CDU teme um cenário em que a Europa se arma "até aos dentes" numa autêntica "economia de guerra".