Debate na RTP3. CDS-PP e IL sublinham linhas que os separam

Francisco Rodrigues dos Santos acusa a Iniciativa Liberal de defender um capitalismo selvagem, com João Cotrim de Figueiredo a recusar entendimentos face à forma como CDS-PP se posiciona. O líder centrista já antes debatera com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, onde as touradas dominaram o confronto.